Het duurt niet lang meer tot het kerst is met opvolgend natuurlijk de jaarwisseling. Om dat te vieren is de grote Countdown Sale van start gegaan in de Microsoft Store, zo heeft men aangekondigd. Dit betekent dat je korting krijgt op games voor de Xbox en pc, maar ook op apps, films en meer.

Daar blijft het niet bij, want Microsoft geeft ook weer korting op hardware. Zo kun je flink besparen op de aanschaf van een Xbox Series X, alsook controllers en meer. Verder zijn er nog promoties met betrekking tot Xbox Game Pass. De trial van 14 dagen voor een euro is weer terug en je kunt hiervoor vijf mensen uitnodigen.

Voor alle software deals in de Xbox Store kan je hier terecht. Op zoek naar nieuwe hardware? Klik dan hier. Voor een compleet overzicht van alle games en software die in de aanbieding zijn, kan je ook de lijsten op Xbox Wire raadplegen.