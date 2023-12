Goed nieuws voor iedereen onder ons die wel van koken houdt, maar een hekel heeft aan het doen van de afwas: met Cooking Simulator VR kan je virtueel heerlijke maaltijden op tafel toveren. De game zal meer dan 80 recepten bevatten, waarvoor je beschikt over meer dan tientallen ingrediënten.

Doordat de game verschijnt voor PlayStation VR2 zal je kunnen kokkerellen in een resolutie van 2000×2040 per oog op een framerate van 120fps. Ook het opblazen van je keuken zal je extra kunnen voelen door de trillingen van de headset. Cooking Simulator VR is nu beschikbaar voor PlayStation VR2. Bekijk hieronder even de trailer om iemand anders te zien klungelen in de keuken.