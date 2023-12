Valve heeft via een trailer aangekondigd dat de Steam Winter Sale op donderdag 21 december van start zal gaan. Tot 4 januari kun je profiteren van grote kortingen op een uitgebreid aanbod pc-games.

In de trailer kunnen we al een aantal games zien waarop we korting mogen verwachten. Het lijkt erop dat games zoals New World, Dwarf Fortress en het Nederlandse Bomb Rush Cyberfunk onderdeel zullen zijn van de sale. Benieuwd naar wat je nog meer kunt verwachten? Bekijk de trailer hieronder.