Met deze prijsvraag komen we aan het einde van onze jaarlijkse reeks. We geven in samenwerking met Plaion nog een drietal games weg voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Het zijn totaal verschillende games, waar we allemaal één exemplaar van hebben.

Voor de duidelijkheid, via deze actie maak je kans op:

Mato Anomalies (PS4)

Fate/Samurai Remnant (PS4)

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (Switch)

Heb jij wel zin om met één van deze games aan de slag te gaan? Dat kan. Wat je moet doen is eenvoudig. Stuur ons een mailtje door de onderstaande stappen te volgen. Zet in het mailtje welke game je zou willen winnen. Als je geen specifieke voorkeur hebt, dan kan je dat aangeven.

Onder alle inzendingen zullen we deze games verloten. Lekker gemakkelijk dus. Doe jij ook mee?

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Game naar keuze' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Plaion zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 9 januari 2024. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Plaion.