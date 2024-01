Als mens zijn we van nature gulzigaards, grote slokkoppen die niet eens wachten tot hun bord helemaal leeg is voor ze al aan de volgende maaltijd denken. Dat is op vlak van videogames eigenlijk niet anders: de aftiteling van het ene spel kruipt nog niet over het scherm of we zijn al aan het fantaseren over wat het volgende zal brengen. Vandaag spelen we handig op die eigenschap van de mens in en stellen we jullie de vraag naar welke game je het meest uitkijkt in 2024. Meteen een interactieve manier om vooruit te blikken op het ongetwijfeld interessante jaar dat voor de deur staat. Doen jullie mee?

Ook hier kunnen we jullie inspireren door enkele aanstormende titels te overlopen. In 2024 zal eindelijk piratengame Skull and Bones het levenslicht zien. Het is nog maar de vraag of een game die zo vaak uitgesteld is de verwachtingen effectief zal kunnen inlossen, maar dat neemt niet weg dat het onderwerp tot de verbeelding blijft spreken. Je kan je hetzelfde afvragen over het veelvuldig vooruit geschoven Suicide Squad: Kill the Justice League. Met een ontwikkelaar als Rocksteady aan het roer en personages als Harley Quinn en Deadshot in de rangen moet dat ding haast wel de moeite waard zijn, niet?

We kunnen het ook groots aanpakken. In 2024 verschijnen immers enkele langverwachte vervolgen als Dragon’s Dogma 2 en Final Fantasy VII Rebirth, waarvan vooral die laatste enkele verstokte RPG-fans op hete kolen zet. Het mysterieuze Black Myth: Wukong hoopt daarnaast ook hoge ogen te gooien tijdens de zomermaanden. Of wat dacht je van titels waarvan we nog niet eens zeker zijn of ze effectief volgend jaar zullen uitkomen? We hopen nog steeds dat Wolverine in 2024 zijn klauwen in onze PS5 zal slaan en verwachten dat Konami toch minstens één van zijn Silent Hill projecten op ons los laat.

We zijn hier ongetwijfeld heel wat titels vergeten te vermelden, dus nu is het aan jullie om die verloren zonen eer aan te doen. Laat ons weten naar welke game jij het meest uitkijkt en bespreek je voorkeuren gerust hieronder, maar houd het wel netjes!