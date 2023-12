Voor iedereen die met smart zit te wachten op de release van Metal Slug Tactics hebben we slecht nieuws. Vorig jaar werd aangekondigd dat de game dit jaar zou verschijnen, maar we zijn inmiddels al bijna bij de feestdagen en er is nog altijd geen releasedatum. Het is ook al een lange tijd stil rondom de titel, dus het is niet echt verrassend dat de game opschuift naar volgend jaar.

Via de officiële Discord server van Metal Slug Tactics deelde het team dat de tactische turn-based RPG in 2024 zal verschijnen. Het volledige bericht werd nadien gedeeld via een post op X, met daarin de verklaring voor het uitstel.

Om de verwachtingen waar te maken, is besloten om de game in 2024 uit te brengen. Uiteraard is het goed dat er veel nadruk wordt gelegd op kwaliteit, maar het is wel teleurstellend om wederom uitstel te zien voor de game.