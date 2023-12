De God of War-games zijn behoorlijk succesvol en daarom heeft Sony oudere titels al vaker teruggebracht in de vorm van een bundel en remasters. De oorspronkelijke games komen nu mogelijk weer terug en wel op de PlayStation 5. Dit meldt Nick Baker in de laatste Xbox Era podcast.

Hij zegt dat er een kans bestaat dat de eerste drie games terugkeren (dus niet Ascension en de PSP-games), maar Baker gaf er verder niet echt veel details bij. Dus het kan zijn dat het om eenvoudige ports van de originele remasters gaat die op de PlayStation 3 zijn verschenen. Ook kan het natuurlijk om remakes gaan, wat al een stuk interessanter is.

Of het klopt is afwachten, want Baker is niet direct de meest betrouwbare bron als het op geruchten aankomt. Hij heeft eerder al meerdere geruchten de wereld in geholpen zonder dat het uitkwam, dus neem dit voor nu met een lading zout.

“I’ve heard that we might be getting the original God of War trilogy remastered on PlayStation. Is this a straight-up port of what we got on PS3? In which case, I’m somewhat less excited. Or is this something more involved, more in the remake realm?”