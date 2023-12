Vorig jaar kwamen er via een jonge ‘hacker’ enorm veel bestanden rondom Grand Theft Auto VI op straat te liggen en ook werd er toen melding gemaakt dat de broncode van Grand Theft Auto V buit was gemaakt. Hoewel dat al ruim een jaar achter ons ligt, duiken er nu weer berichten over die broncode op.

Die zou namelijk in zijn volledigheid gelekt zijn, inclusief code van Grand Theft Auto VI en documenten van Bully 2. De broncode van Grand Theft Auto V zou al langer rondgaan, maar dan in het geheim. Tijdens kerst zou het online gedeeld zijn, aldus wat nieuwe screenshots.

Afgezien van dat het zeer vervelend is voor Rockstar Games is het voor ons gewone gamers niet al te interessant, ware het niet dat er wat vermeldingen gevonden zijn van geannuleerde downloadbare content voor Grand Theft Auto V. Het gaat dan om singleplayer content die nooit is verschenen, omdat GTA Online te succesvol was – wat Rockstar destijds al aangaf.

Desalniettemin had de ontwikkelaar acht singleplayer uitbreidingen in de maak, al is het gros ogenschijnlijk meer cosmetische content dan echt verhalende content. Hetgeen gevonden is:

SP Assassination Pack

SP Manhunt Pack

SP Norman Pack

Agent Trevor

Relationship Pack

Enterprise Pack

Prologue DLC

LibertyV DLC

Die laatste uitbreiding suggereert dat we terug zouden gaan naar Liberty City en daar was in het verleden via geruchten ook al sprake over, dus dit doet enigszins bevestigen dat hier ooit plannen voor waren. Helaas is dit nooit meer wat geworden en ligt de focus nu op Grand Theft Auto VI.