Het is wachten totdat de volgende, grote overname in de gamewereld aangekondigd gaat worden en de vraag is vooral wie het volgende slachtoffer wordt. CD Projekt RED is een naam die meermaals door de wandelgangen ging, zeker na het fiasco wat de lancering van Cyberpunk 2077 is geworden. De studio heeft zich echter teruggevochten en men benadrukt nogmaals dat ze geen interesse hebben in een overname door een grotere partij.

Adam Kiciński, sinds 1 januari chief strategy officer, heeft in gesprek met Parkiet wederom de geruchten naar de prullenbak verwezen. De voormalig CEO geeft aan dat iedereen bij de studio heel hard heeft gewerkt en dat ze hun onafhankelijkheid ontzettend belangrijk vinden. Kiciński zegt er meteen achteraan dat ze verwachten dat CD Projekt RED over een paar nog groter en sterker zal zijn en dat ze ambitieuze plannen hebben om dit allemaal waar te maken.

“We are not interested in being included in any larger entity. We have worked our whole lives to get to the position we have now. And we believe that in a few years we will be even bigger and stronger. We have ambitious plans and we are passionate about what we do. We value our independence.”