De Nintendo Switch is inmiddels een relatief oud apparaat en het is dus de hoogste tijd voor een opvolger. Hoewel Nintendo officieel nog niets heeft aangekondigd, suggereren geruchten dat de opvolger ergens dit jaar aangekondigd zal worden en ook gelijk nog in 2024 zal verschijnen.

Met het nieuwe jaar dat nu net is begonnen, doen wat analisten een duit in het zakje wat betreft voorspellingen. Zo ook Serkan Toto, de CEO van Kantan Games, wat een analistenbureau in Tokio is. In een artikel van GamesIndustry schrijft hij dat hij ook dit jaar de aankondiging van de Switch opvolger verwacht.

In plaats van dat er sprake is van een echte, innovatieve opvolger, zou de nieuwe Nintendo console meer een evolutie zijn dan een revolutie. Nintendo zou vasthouden aan het hybride concept en daar niet al te veel van afwijken, maar de opvolger wel voorzien van meer moderne features en mogelijkheden.

Toto verwacht dat de console rond de $400 zal kosten, wat $100 meer is dan het oorspronkelijke prijspunt van de Nintendo Switch. Het zou uiteindelijk gaan om een nieuwe Nintendo Switch iteratie en ergens klinkt dat wel logisch, gezien het succes van het platform. Een bottleneck is echter de beperkte power van de console nu, wat hiermee opgelost zou worden.

“The time is finally here for a Switch successor, even though I can say a ‘Pro’ model actually did exist and certain developers were already working with the dev kit. I believe the next hardware will drop [in 2024] for $400. There is a high chance that games will cost more, too: $70.

The next system is also likely to be an iteration rather than a revolution. Nintendo might add some bells and whistles to the device, but it will be similar to the current Switch. And because there is Pokémon, and Pokémon is associated with handheld gaming, there is no way on earth Nintendo will drop the portability feature for their next big thing.”