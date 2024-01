Nu we het nieuwe jaar binnengestapt zijn mogen we uitkijken naar een reeks nieuwe titels die voor onder andere de PlayStation 5 zullen verschijnen. Als een korte preview heeft Sony PlayStation nu een trailer online gezet die diverse aankomende PlayStation 5 games in de spotlights plaatst.

Titels als Rise of the Ronin, Helldivers 2, Stellar Blade, Tekken 8 en meer komen allemaal kort voorbij en eerlijk is eerlijk, we zullen ons ook dit jaar zeker niet hoeven te vervelen met wat er allemaal op stapel staat.