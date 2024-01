Prince of Persia: The Lost Crown is geen titel van hetzelfde kaliber als de andere games van deze uitgever, maar dat wil niet zeggen dat Ubisoft geen aandacht aan de game geeft. Er zijn al verschillende video’s van het spel verschenen en nu zijn er weer twee nieuwe beschikbaar gesteld. Deze video’s check je onderaan dit bericht.

Deze video’s laten zien welke toegankelijkheidsfeatures de game bevat en wat je kunt verwachten van de speelwereld. De verschillende toegankelijkheidsopties waren een grote focus voor de ontwikkelaar, omdat het spel daardoor voor iedereen toegankelijk zal zijn. Dit is namelijk lang niet altijd het geval bij titels in dit genre, die over het algemeen een hoge moeilijkheidsgraad hebben.

Prince of Persia: The Lost Crown is vanaf 18 januari verkrijgbaar.