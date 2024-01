De Amerikaanse ontwikkelaar Double Fine Productions kennen we waarschijnlijk het beste van de Psychonauts-franchise (maar uiteraard maakten ze nog veel meer andere games) en we hebben eigenlijk sinds de release van Psychonauts 2 in 2021 niet veel meer gehoord van deze studio.

Double Fine Productions valt nu uiteraard onder de vleugels van Microsoft, dus waarschijnlijk wordt er momenteel hard gewerkt aan een Xbox/pc-exclusive achter de schermen. Wat het zal worden, is momenteel nog niet duidelijk… maar misschien krijgen we binnenkort eindelijk meer info.

Op het X-account van de ontwikkelaar werd namelijk gezegd dat er ‘cool things in store’ zijn. Klinkt best vaag en algemeen, maar interessant is dat het officiële X-account van Xbox hierop heeft gereageerd met de ‘nieuwsgierige oogjes‘ emoji.

“It’s the new year. I’ve been in meetings. I got a COVID shot. I’m drinking tons of water. and double fine? is making games! There’s cool things in store that we’ll share when we’re ready. between that and plans for our 25th anniversary shenanigans there’s tons of fun on the way.”