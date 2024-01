Op dinsdag 9 januari zal de jaarlijkse CES-beurs, oftewel Consumer Electronics Show, in Las Vegas weer van start gaat. De beurs waar alle technologiebedrijven hun nieuwe producten laten zien. Sony is ook van de partij en zij hebben aangekondigd op maandag 8 januari om 17:00 uur lokale tijd een persconferentie te organiseren. Dit is door het tijdsverschil in de Benelux op dinsdag 9 januari om 02:00 uur ’s nachts.

Om het evenement alvast in de kijker te zetten, deelde Sony bij de aankondiging ook een website met daarop de bovenstaande afbeelding. Daar valt het logo van Ghostbusters op te zien. Dit echter met aanvulling van een PlayStation VR-headset, wat de aanwezigheid van PlayStation VR2 doet suggereren. Sony heeft eerder op de CES al PlayStation VR2 gerelateerde aankondigingen gedaan, dus mogelijk hebben ze wat nieuwe informatie over dit platform te melden.

De persconferentie zal maandag op dinsdagnacht via dit kanaal te zien zijn.