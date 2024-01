De verfilming van The Last of Us door HBO heeft vorig jaar een prachtige tv-serie opgeleverd en inmiddels wordt er gewerkt aan een tweede seizoen. Terecht ook, want de serie trok ontzettend veel aandacht, kreeg hoge beoordelingen en is nu ook nog in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards.

In de volgende categorieën kreeg The Last of Us een Emmy:

Outstanding prosthetic makeup

Outstanding special visual effects in a season or a movie

Outstanding main title design

Outstanding sound editing for a comedy or drama series (one hour)

Outstanding sound mixing for a comedy or drama series (one hour)

Outstanding picture editing for a drama series

Outstanding guest actress in a drama series — Storm Reid as Riley

Outstanding guest actor in a drama series — Nick Offerman as Bill

De Golden Globes werden ook uitgereikt, maar opvallend genoeg wist The Last of Us daar niets te winnen, ondanks drie nominaties. Wat betreft de Emmy’s, het betrof hier de ‘Creative Arts Emmy Awards’-show, de hoofd show volgt pas op 15 januari waar de serie eventueel nog meer prijzen kan winnen.