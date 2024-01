Valve staat bekend om hun revolutionaire games als om het feit dat ze nog steeds niet tot drie kunnen tellen. De ontwikkelaar en uitgever maakte weliswaar Half-Life: Alyx in 2020, maar een écht vervolg op Half-Life of Portal laat nog steeds op zich wachten.

Daarom nemen de fans steeds vaker het heft in handen. Het team Second Face Software is aan de slag gegaan en ze hebben onlangs een gratis mod voor Portal 2 gelanceerd. Deze mod heet Portal: Revolution en het is een volledig nieuw verhaal wat zich tussen de eerste twee delen afspeelt, inclusief nieuwe personages.

Daarbij brengt de mod zo’n 40 compleet nieuwe puzzels met zich mee, die voortborduren op de systemen van Portal 2. Qua speelduur mag je zo’n vijf tot zeven uurtjes verwachten, wat voor een gratis mod absoluut niet verkeerd is. Een trailer mag niet ontbreken en die bekijk je hieronder.