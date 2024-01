Het hing al even in de lucht nadat geruchten rondgingen, maar Microsoft heeft nu officieel een nieuwe Developer_Direct uitzending aangekondigd. Via Xbox Wire laat de softwaregigant weten dat de volgende editie gepland staat voor volgende week donderdag 18 januari om 21:00 uur.

De showcase zal bestaan uit een aantal titels die naar de Xbox Series X|S en pc komen. Kort na deze showcase zal ZeniMax Online Studios nog met een aparte showcase komen voor The Elder Scrolls Online 2024. Deze showcase begint om 22:00 uur, wat suggereert dat de Developer_Direct 60 minuten duurt.

Onderdeel van de Developer_Direct showcase zijn de volgende titels:

Indiana Jones

Avowed

Ara: History Untold

Sanua’s Saga: Hellblade II

Voor deze vier games gaat Microsoft bij de ontwikkelaars langs, die van elke titel een uitgebreide presentatie zullen geven. Microsoft geeft hierbij gelijk ook aan dat we geen updates hoeven te verwachten rondom Activision Blizzard, dat zal pas voor later dit jaar zijn.

Uiteraard zal je de showcase volgende week ook hier via PlaySense kunnen volgen.