De oorspronkelijke Xbox werd gelanceerd met een gigantische controller, die daarna zelfs liefkozend de bijnaam “The Duke” kreeg. Fabrikant Hyperkin kreeg eerder al (Xbox-)groen licht van Microsoft om die controller opnieuw te maken voor moderne platforms en nu mag Hyperkin zich eveneens op het kleinere zusje werpen: de Xbox ‘S’ controller. De vernieuwde controller zal gebruikt kunnen worden met alle Xbox-consoles en Windows 10/11 pc’s.

Met de bijnaam “DuchesS” zal deze versie van de S controller een aantal moderne features krijgen, zoals hall effect sensoren voor de analoge sticks, een share knop en een verwijderbare verbindingskabel. Een draadloze variant zal er helaas niet komen. Daarbij zal de controller zowel in het zwart als het wit beschikbaar worden gesteld. Wanneer en voor welke prijs, dat is nog niet helemaal duidelijk. Hyperkin zal op een later punt met prijsinformatie en een releasedatum komen.