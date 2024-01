We naderen de helft van de maand januari en dat betekent dat we een update voor PlayStation Plus Extra en Premium mogen verwachten.

Sony heeft via het PlayStation blog weer bekendgemaakt wat er volgende week toegevoegd zal worden. Hieronder op een rijtje:

PlayStation Plus Extra

Resident Evil 2 (PS4/PS5)

Tiny Tina’s Wonderlands Next Level Edition (PS4/PS5)

Hardspace: Shipbreaker (PS5)

LEGO City: Undercover (PS4)

Just Cause 3 (PS4)

Session: Skate Sim (PS4/PS5)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (PS4)

Vampire: The Masquerade – Swansong (PS4/PS5)

Surviving the Aftermath (PS4)

PlayStation Plus Premium

Rally Cross (PS4/PS5)

Star Wars: Episode 1 The Phantom Menace (PS4/PS5)

Street Fighter: 30th Anniversary Collection (PS4)

Legend of Mana (PS4)

Secret of Mana (PS4)

Check de video hieronder om een indruk te krijgen van alle genoemde games. Het bovenstaande is vanaf 16 januari beschikbaar.