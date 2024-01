In maart mogen we de remake van Alone in the Dark verwachten, een verbeterde uitgave van de game die oorspronkelijk voor de eerste PlayStation uitkwam. Het ziet er echter naar uit dat die klassieker ook weer beschikbaar zal komen, wel via PlayStation Plus Premium.

De game werd namelijk kort genoemd op het X-account van PlayStation UK. Ook kwam de game terug in de laatste PlayStation Plus video van PlayStation Access, die de video offline heeft gehaald en een nieuwe versie online heeft gezet. Op ResetEra zijn alle bewijzen op een rijtje gezet.

Dit suggereert dat de game aanvankelijk in de line-up voor januari zou zitten, maar dat dit op het laatste moment is aangepast. Wellicht met het oog op de release van de remake in maart, dat Sony besloten heeft de klassieker wat vooruit te schuiven.