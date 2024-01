Volgende week zullen we tijdens de Xbox Developer_Direct meer gaan horen over de Indiana Jones-game van MachineGames. Volgens geruchten staat de game gepland om nog dit jaar te verschijnen en nu is ook de potentiële titel van de game opgedoken.

Tijdens de Xbox Developer_Direct showcase krijgen we de eerste gameplay te zien, alsook een blik achter de schermen. Hoe de game heet zullen we dan ook ontdekken, maar de kans is groot dat het ‘Indiana Jones and the Great Circle’ is.

Dit blijkt uit een bericht van Kurakasis op X, die heeft ontdekt dat Lucasfilm eerder deze week wat domeinen met deze titel heeft geregistreerd. De domeinen in kwestie zijn: indianajonesandthegreatcircle.com, indianajonesandthegreatcirclegame.com en meer.

Of dit de daadwerkelijke titel is horen we op 18 januari.