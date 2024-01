Volgende maand gaat het tweede seizoen van Halo The Series van start. Om je alvast op te warmen is nu de eerste officiële trailer vrijgegeven. In Halo The Series: Season 2 strijden Master Chief en de Spartans tegen de Covenant op planeet Reach.

Hoe dit nieuwe avontuur zich ontvouwt kun je vanaf 8 februari 2024 zien bij Paramount Plus. Je kunt nu wel een voorproefje bekijken door middel van de eerste trailer, die je natuurlijk hieronder checkt.