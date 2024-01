De volgende game van Battlefield-ontwikkelaar Ripple Effect, die in het verleden bekendstond als DICE LA, streeft naar de meest realistische destructie-effecten ooit in een videogame.

Dat blijkt uit een vacature voor een VFX director die momenteel openstaat bij de studio. De vacature vraagt om een ‘Senior 3D Artist die zal helpen om de meest realistische en spannende destructie-effecten in de industrie te creëren’.

Ripple Effect hielp in het verleden als ondersteuningsstudio bij de ontwikkeling van onder andere Battlefield 2042. Het is waarschijnlijk dat dit nog steeds het geval is, in plaats van dat de studio nu zelf het roer in handen heeft voor de volgende Battlefield.