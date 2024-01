Special | Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – In de afgelopen jaren is Capcom bezig geweest met het beschikbaar maken van diverse Ace Attorney-games op moderne platforms. Inmiddels kunnen we genieten van de originele trilogie met hoofdpersonage Phoenix Wright en The Great Ace Attorney Chronicles, en vanaf 25 januari 2024 wordt ook de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy aan dit rijtje toegevoegd. De trilogie bevat een remaster van de DS-game Apollo Justice: Ace Attorney en de 3DS-games Phoenix Wright: Ace Attorney – Dual Destinies en Spirit of Justice. Benieuwd naar de vernieuwingen die deze remasters met zich meebrengen en of de drie games ook in het heden hun charme weten te behouden? Ontdek het door verder te lezen.

Juridische intrige

In de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy betreed je opnieuw de rechtbank, waar je wederom de rol aanneemt van een gedreven strafpleiter. In de eerste game van de trilogie bevind je je in de beginfase van je carrière als advocaat, met nieuwkomer Apollo Justice in de hoofdrol. Het verhaal ontvouwt zich verder in Dual Destinies. Apollo heeft inmiddels enige ervaring opgedaan en deelt het podium met zowel nieuwkomer Athena Cykes als de vertrouwde Phoenix Wright, die ook in Spirit of Justice samenwerken om strafzaken tot een goed einde te brengen.

Net als in de voorgaande Ace Attorney-games zijn de spellen onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. In elk hoofdstuk behandel je een strafzaak, waarin je niet alleen in de rechtbank hard aan het werk bent, maar ook daarbuiten. Apollo, Phoenix en Athena zoeken namelijk constant zelf naar bewijs om de onschuld van hun cliënten te bewijzen en mogelijk zelfs de daadwerkelijke dader aan te wijzen. Elk hoofdstuk is een verhaal op zich, maar ze zijn uiteindelijk allemaal aan elkaar te linken dankzij een overkoepelend plot. Het ene hoofdstuk zit wat beter in elkaar dan het andere, maar over het algemeen weten de strafzaken in Ace Attorney te boeien en je geïnvesteerd te krijgen in het oplossen van de zaak. De enige uitzondering daarop is hoofdstuk 3 van Apollo Justice, waarin duidelijk bewijs lang wordt genegeerd door de personages.

Naast de intrige van de misdaden die je oplost en de juridische confrontaties is de charme van Ace Attorney vooral te wijten aan de diverse cast personages. Apollo is in vergelijking met de doorgewinterde Phoenix een onbezonnen jongeling die vooral handelt op basis van zijn emoties. Athena is vrolijk maar heeft door haar gebrek aan ervaring soms te weinig vertrouwen in haar kunnen. Ook alle andere personages zijn uniek en qua karakter gemakkelijk te onderscheiden van elkaar. Waar de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy wat steken laat vallen in vergelijking met de Ace Attorney: Phoenix Wright Trilogy, is dat het hebben van meerdere hoofdpersonages maar evenveel en ongeveer even lange hoofdstukken één groot nadeel heeft, namelijk dat alle personages minder tijd krijgen om zich verder te ontwikkelen. De nieuwe hoofdpersonages zijn daardoor minder goed uitgewerkt.

Speuren en weerleggen

Dat de games in de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy visual novels zijn, betekent niet dat je alleen maar tekst aan het lezen bent en zo nu en dan zelf je antwoord mag kiezen. Het spel is opgesplitst in twee gameplay-elementen: de strafzaak en het onderzoek. Tijdens de strafzaken verhoor je getuigen, probeer je extra informatie uit hun verklaring te halen, onlogische uitspraken te weerleggen met de bewijzen die je ter beschikking hebt om zo tot een eerlijke uitspraak te komen.

Soms heb je nog niet genoeg bewijs en moet je dus op onderzoek gaan om meer te verzamelen. Tijdens deze onderzoeksfases kun je verschillende locaties bezoeken om bijvoorbeeld objecten van naderbij te bekijken en er meer over te weten te komen, of juist andere personages aan te spreken en te ondervragen. Je zoekt niet alleen naar bewijs dat jouw cliënt vrij zou pleiten en zou aantonen dat de geschetste situatie niet klopt, maar ook naar bewijs dat een ander mogelijk beeld schetst van de moord. Op deze manier komen nieuwe onthullingen en onverwachte wendingen aan het licht.

Om de drie hoofdpersonages technisch verschillend van elkaar te maken, heeft elk een unieke vaardigheid. Athena kan gemakkelijk subtiele emotionele signalen opmerken wanneer getuigen hun verklaring afleggen. Zo zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat iemand blij is terwijl ze iets heel verdrietigs vertellen; dan weet je dus gelijk dat er iets niet klopt. Apollo bezit een soortgelijke vaardigheid waardoor hij kan merken wanneer iemand nerveus is, en Phoenix kan zien of iemand nog informatie achterhoudt. Deze informatie kan hij dan lospeuteren door verklaringen te weerleggen met de juiste bewijzen.

Graphics/verbeteringen in de trilogie

Fans die de originele releases al hebben gespeeld op de Nintendo DS en 3DS zullen weten wat ze kunnen verwachten, aangezien Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy een remaster is, geen remake. De shift van 2D-graphics in Apollo Justice naar 3D-graphics in Dual Destinies en Spirits of Justice is even wennen, maar wordt een stuk makkelijker gemaakt dan in het verleden dankzij de hogere resolutie (maximaal 3840x2160px), waardoor er geen pixelrandjes om de 3D-modellen heen te zien zijn. Dit was in de originele 3DS-releases nog wel het geval, maar is in de trilogie nu gelukkig dus verleden tijd.

Ook zijn er een aantal quality-of-life-verbeteringen toegepast en zijn er nieuwe functies toegevoegd, zoals een vernieuwde UI en de introductie van een auto-advance functie, waardoor het spel automatisch door de tekst gaat zonder dat je steeds op een knopje hoeft te drukken. Er is een ‘Orchestra Hall’ waar je alle muziek van het spel kunt beluisteren, en een art library waar je alle concept art kunt bekijken. Daarnaast is er een nieuwe toevoeging genaamd Story Mode voor mensen die de gameplay van Ace Attorney niet aantrekkelijk vinden of geen zin hebben om het spel opnieuw te spelen, maar wel het verhaal willen ervaren. Story Mode zal automatisch het hele spel voor je afspelen, waardoor het lijkt alsof je een stille walkthrough bekijkt. Al zou je dan net zo goed op YouTube kunnen kijken.

Conclusie

Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy is een bescheiden remaster met enkele kleine verbeteringen. De spellen hadden de remaster niet per se nodig, al is de verbeterde visuele presentatie van Dual Destinies en Spirits of Justice zeker welkom. De hoofdreden voor het uitbrengen van deze trilogie is echter duidelijk: het spel breder beschikbaar maken. Als je de spellen al eens hebt gespeeld op de (3)DS of op je smartphone, zal je niet veel reden hebben om deze trilogie aan te schaffen. Ook voor nieuwkomers zou ik aanraden om eerst de Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy te spelen. Als je dat al hebt gedaan en ervan hebt genoten, kun je er blindelings van uitgaan dat de Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy weer om van te smullen is.

Gespeeld op: Pc/Steam Deck.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.