Altijd al eens in een mortuarium willen werken? Wel, dan krijg je als gamer met een PlayStation onder je tv binnenkort de kans. Je moet er uiteraard de geesten en demonische praktijken wel bijnemen, maar dat zou geen probleem mogen zijn, toch?

Voor wie de vorige alinea geen belletje doet rinkelen: The Mortuary Assistant, een indiehorrorhit op pc, komt dit jaar naar de PlayStation. Een precieze releasedatum wordt vooralsnog niet gegeven, al lijkt ons dit een ideale titel voor Halloween.

In The Mortuary Assistant doe je precies wat je van een dergelijke titel verwacht. Je voert autopsies uit en behandelt lijken, terwijl je de demonen van je afslaat, in een game waarvan geen twee playthroughs dezelfde zullen zijn. Klinkt best gezellig, niet?