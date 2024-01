Sony staat bekend om hun uitgebreide oeuvre aan first-party titels, die veelal gericht zijn op een singleplayer ervaring. Uiteraard zijn er ook genoeg multiplayer titels aanwezig, zij het van third-party studio’s of vanuit eigen huis. De recente hack bij Insomniac Games heeft ons al veel informatie gegeven over aankomende games en andere informatie, maar nu is er ook wat onthuld over het speelgedrag van PlayStation 5-eigenaren.

Een interne presentatie van februari 2023 (via Exputer) zegt namelijk dat spelers op de PlayStation 5 veel meer tijd besteden aan singleplayer games dan aan multiplayer titels. De uitgebreide breakdown stelt dat – sinds de release van de console – spelers consistent meer aandacht besteden aan de singleplayer avonturen, vaak meer dan 50% van de totale speeltijd.

Zo werd er in december van 2022 59% van de gespeelde uren in singleplayer games gestoken. 20% van de tijd ging naar free-to-play multiplayer en de overige 21% ging naar games waar een PlayStation Plus abonnement voor vereist was. Dit is overigens niet nieuw, aldus de presentatie. Deze trend is al gaande sinds de dagen van de PlayStation 4. Helaas is de informatie al wat ouder, dus het is onbekend wat de actuele verhouding is.