Microsoft heeft vanmiddag bekendgemaakt welke games er voor de rest van de maand januari op stapel staan. Er is gelijk een game toegevoegd aan het aanbod en de komende twee/drie weken komen er nog meer titels bij.

De hoogvlieger is toch wel Persona 3 Reload, die gelijk vanaf de release op 2 februari via Xbox Game Pass beschikbaar is. Hieronder alle nieuwe toevoegingen op een rijtje.

Nu beschikbaar

Those Who Remain (Cloud, console & pc)

Vanaf 18 januari

Turnip Boy Robs a Bank (Cloud, console & pc)

F1 23 (Console & pc)

Vanaf 19 januari

Palworld (Cloud, console & pc)

Vanaf 25 januari

Go Mecha Ball (Cloud, console & pc)

Vanaf 30 januari

Brotato (Cloud, console & pc)

Vanaf 2 februari

Persona 3 Reload (Cloud, console & pc)

Vanaf 6 februari

Anuchard (Cloud, console & pc)

Meestal gaat de aankondiging van nieuwe toevoegingen aan Xbox Game Pass gepaard met een lijstje van titels die de bibliotheek zullen verlaten. Dit keer niet, want er is slechts één game die uit het aanbod gehaald zal worden later deze maand. Het gaat dan om Hitman: World of Assassination, die na 31 januari niet langer beschikbaar is via Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik dan hier.