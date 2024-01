De kleurrijke 4v4 arena-shooter Foamstars stond gepland voor een release in 2024 en Square Enix heeft nu, met een nieuwe trailer, aangekondigd wanneer we precies onze schuimgeweren kunnen bovenhalen. Heel lang moeten we niet meer wachten, want de releasedatum is 6 februari. Dit is (voorlopig) enkel voor de PS4 en PS5 en deze exclusiviteit zal sowieso tot 5 augustus 2024 blijven duren.

Nóg meer nieuws: Foamstars zal één van de maandelijkse PlayStation Plus games worden van de maand februari. Dat wil zeggen dat je, als je lid bent van eender welke PlayStation Plus tier, je deze game zonder extra kosten zal kunnen downloaden vanaf dag één!

Bekijk hieronder de nieuwe trailer.