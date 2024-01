PopCap Studios en Electronic Arts hebben Plants vs. Zombies nieuw leven ingeblazen door de mobiele game Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia te lanceren. De game is nu beschikbaar in Nederland, Australië, de Filipijnen en het Verenigd Koninkrijk. Een erg selectieve lancering dus, al verschijnt de game later dit jaar ook in andere landen.

Spelers krijgen toegang tot de volledige game en de gameplay keert terug naar de roots van de franchise. Dit levert een speelervaring op die breed toegankelijk zou zijn en strategisch meer diepgang moet bieden. Hieronder een omschrijving van de titel zoals door EA gegeven: