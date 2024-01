Sonic is tot op de dag van vandaag nog altijd populair. SEGA zet de blauwe snelheidsegel maar wat graag in diverse games en hij is ook meerdere keren op het witte doek verschenen. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat SEGA met het iconische personage stopt, want er zijn meerdere games in de maak.

Volgens X-gebruiker MbKKssTBhz5, die eerder correct Atlus informatie (SEGA geeft hun games vaak uit) heeft gelekt, zal er eind dit jaar een nieuw avontuur van Sonic moeten verschijnen. Volgens het nieuwe gerucht zou het om een mobiele spin-off gaan die gameplay elementen bevat vergelijkbaar aan Fall Guys.

Klinkt interessant en als het klopt zal het vast niet lang duren voor we meer horen.