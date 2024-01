Eergisteren kwam het nieuws naar buiten dat Take-Two Interactive niet zo blij zou zijn met het nieuwe logo van Remedy Entertainment. De uitgever vond het logo teveel lijken op dat van één van hun ontwikkelaars: Rockstar Games. Hier werden stappen tegen ondernomen, maar dit conflict blijkt al opgelost te zijn.

Remedy Entertainment heeft in een verklaring aan Eurogamer laten weten dat er niks meer aan de hand is. Het conflict tussen beide partijen speelde eind vorig jaar, maar is ondertussen al opgelost. Het juridische gedeelte was niets meer dan een formaliteit. Remedy Entertainment en Take-Two Interactive werken dus gewoon weer zonder problemen samen.

“There is nothing to see here – this was a discussion between our teams that was resolved entirely and amicably late last year. Unfortunately, it took a little longer to complete than we had hoped due to some holiday scheduling. The legal filing was simply an initial formality, and Remedy and Take-Two continue to work together in partnership.”