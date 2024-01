Microsoft is na de aankoop van Bethesda en vorig jaar Activision Blizzard zo langzamerhand een enorme speler aan het worden in de industrie. Een speler waar Sony PlayStation en Nintendo serieus rekening mee moeten houden. Daar waar Nintendo doorgaans zijn eigen ding doet en Sony direct de concurrentie aangaat door exclusieve deals, staat Microsoft er wat meer open in.

Zo heeft het bedrijf al aangegeven Call of Duty naar de Nintendo platformen te brengen, komt de franchise via een deal de komende negen jaar zeker nog naar de PlayStation en er gaan ook geruchten dat oudere Xbox exclusieve games naar andere platformen geport kunnen worden. Kortom, Microsoft wil een uitgever voor alle gamers zijn.

Dat blijkt eens te meer uit de woorden van Microsoft CEO Satya Nadella. Hij heeft in een interview met Bloomberg (via Insider Gaming) gezegd dat Microsoft de kans en capaciteit heeft om een goede uitgever te zijn/worden, dit ook op de PlayStation en Nintendo systemen.

“We love gaming. In fact, Flight Simulator was created before even Windows. But we were number three, number four, and with now Activision, I think we have a chance of being a good publisher, quite frankly, on Sony and on Nintendo, and on PCs and on Xbox. It’s no big secret that there’s a goal to expand as much as possible.”