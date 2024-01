Nintendo Switch-spelers moeten nog ongeveer een maandje wachten voordat ze aan de slag kunnen met de remake van Mario vs. Donkey Kong. Op 16 februari kunnen we aan deze klassieker in een nieuw jasje beginnen. Uiteraard is het een flinke upgrade vergeleken met het origineel, vooral op visueel gebied. Dat blijkt wel uit deze nieuwe trailer.

In deze trailer zien we de eerste cutscène van de game, waarin het verhaal direct duidelijk wordt. Donkey Kong ziet een reclame voor mini-Mario speelgoed en raakt direct in trance. Hij besluit naar de winkel te gaan, maar ontdekt dat alles is uitverkocht. In de buurt is echter de Mario Toy-fabriek en hij besluit alle mini-Mario’s daar te stelen. De echte Mario ziet dit toevallig gebeuren en gaat achter hem aan.

Hieronder kun je de volledige scène bekijken. De andere video toont de verschillen tussen de openingen van beide versies. Een groter verschil dan dag en nacht is er haast niet, zoals je kunt zien.