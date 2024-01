Er worden maandelijks games toegevoegd aan de bibliotheek van PlayStation Plus Extra en Premium, maar er verdwijnen er ook elke maand weer een aantal. Volgende maand zullen er 10 games uit de bibliotheek van de digitale service worden gehaald.

Het gaat om de volgende games:

Tacoma

Resident Evil 7: Biohazard

Tekken 7

Ace Combat 7: Skies Unknown

Oninaki

Lost Sphear

I Am Setsuna

Thomas Was Alone

Hue

Lost Words: Beyond the Page

Heb je deze nog op je lijstje staan om te spelen via je PlayStation Plus Extra/Premium abonnement, dan moet je snel zijn. Het is nog niet duidelijk gemaakt wanneer deze titels precies verdwijnen, maar meestal is dat wanneer er een nieuwe lading titels wordt toegevoegd. Voor februari zal dat op de twintigste zijn.