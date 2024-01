Ben jij een PlayStation-gamer die zoveel mogelijk Trophies wilt verzamelen, dan is er nu een game beschikbaar die je dat met alle gemak laat doen. Interaction Isn’t Explicit bevat namelijk zeven gemakkelijk te ontgrendelen Trophies.

Het beste nieuws: Interaction Isn’t Explicit is geheel gratis binnen te halen vanuit de PlayStation Store. Meestal zijn dit soort titels simpele shovelware, maar deze game valt daar zeker niet onder. In de PlayStation Store wordt het spel zelfs hoofdzakelijk met vijf sterren beoordeeld.

Ben je een Trophy jager of ben je wel in voor een kort, maar krachtige gratis ervaring? Check dan Interaction Isn’t Explicit zeker even.