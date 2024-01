De Xbox-controller heeft sinds z’n inceptie weinig ontwikkelingen gehad op het gebied van features, waar concullega’s Sony en Nintendo ingezet hebben op zaken zoals haptische feedback, adaptieve triggers en het Joy-Con systeem. Naar verluidt heeft Microsoft al langer plannen om hun controller te reviseren en de gelekte documenten van de zaak met de FTC leken dit te bevestigen.

Sindsdien is het echter relatief stil omtrent de controller met de werktitel “Sebile”, maar daar hoeven we mogelijk niet lang meer op te wachten. Tom Warren van The Verge werd namelijk in de laatste XboxEra podcast geciteerd dat de controller mogelijk in mei onthuld gaat worden. De uitspraak van Warren werd op X gedeeld door Idle Sloth.

De gelekte afbeeldingen destijds gaven aan dat de controller haptische feedback, een accelerometer, betere knoppen en stillere thumbsticks moet hebben. De accu zou tevens oplaadbaar én vervangbaar moeten zijn, samen met compatibiliteit voor cloud gaming en Bluetooth 5.2.