Pc-gamers kunnen zich al een paar maanden tegoed doen aan Turbo Overkill, een ‘hyper-fast-paced cyberpunk boomer shooter’ die op Steam door de meeste gamers overweldigend positief ontvangen wordt.

Apogee Entertainment heeft laten weten dat ze nu druk bezig zijn om de game te porten naar andere platformen. Op X werd namelijk de vraag gesteld aan de ontwikkelaar of de game ook naar consoles komt en daar werd als volgt op geantwoord:

“Yup! We are working on the porting process and will be sharing news about console versions soon.”