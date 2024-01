Netflix heeft vorige maand een flinke stijging gezien in game downloads. Dit komt niet doordat er meer abonnees bij zijn gekomen, maar doordat er populaire titels aan de digitale service zijn toegevoegd, namelijk de drie games uit Grand Theft Auto: The Trilogy.

In november 2023 werden er rond de 10 miljoen downloads geregistreerd. In december 2023 schoot dat omhoog naar ongeveer 28 miljoen. Op 14 december werd GTA: The Trilogy beschikbaar gesteld op Netflix en dat zorgde er dus voor dat abonnees massaal games uit deze trilogie zijn gaan downloaden.

Het populairste spel was GTA: San Andreas, want deze game werd 11,6 miljoen keer gedownload. Deze titel is hiermee ook de meest binnengehaalde titel op Netflix ooit. GTA: Vice City volgde met 4,1 miljoen downloads en GTA III stokte op 2,4 miljoen. De trilogie is hiermee goed voor een totaal van 18,1 miljoen downloads.