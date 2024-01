Gamers op de pc of Xbox hebben de demo van Sker Ritual al kunnen spelen. PlayStation 5-gamers hoeven zich echter niet langer nog buitengesloten te voelen, want deze demo is nu ook beschikbaar op dat platform, zo heeft ontwikkelaar Wales Interactive aangekondigd.

Sker Ritual gaat dan wel verder waar het ‘evil’-einde van Maid of Sker ophield, het genre van de game is totaal anders. Sker Ritual is namelijk een first-person (multiplayer) shooter in plaats van een survival horror. Of deze ommezwaai van genre jou ook aanspreekt kan je ontdekken met de demo die nu in de PlayStation Store te vinden is.