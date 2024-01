Na jarenlang geen F-Zero-game te hebben uitgebracht, kwam Nintendo vorig jaar september plotseling met F-Zero 99. Deze game neemt het concept van F-Zero en geeft er een Battle Royale twist aan. Sinds de release is de game meerdere keren voorzien van nieuwe content en Nintendo heeft nu een extra functie toegevoegd.

Via X deelde Nintendo dat F-Zero 99 nu privé-lobby’s heeft ontvangen. Dit betekent dat je nu met vrienden je eigen games kunt spelen zonder dat daar willekeurige spelers bijkomen. Verder geeft het bericht aan dat spelers ook geheime circuits kunnen spotten.

Private lobbies have come to #FZERO99 in the latest free update, available now! Enjoy this new way to play with friends, and look out for the appearance of Secret Tracks! #NintendoSwitchOnline pic.twitter.com/PmmdrN69F5

