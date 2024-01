Zou jij het in je hebben om te overleven op de Noordpool, wanneer je daar als overlevende na een vliegtuigcrash terechtkomt? Dit kan je binnenkort in virtual reality testen in Survivorman VR: The Descent, die uitkomt voor PlayStation VR2 en Steam VR.

Om in de game te kunnen overleven zal je worden bijgestaan door de Survivorman zelf, Les Stroud. Deze documentairemaker maakte tussen 2000 en 2015 veel indruk met zijn tv-serie, waarin hij de hele wereld rondtrok op zoek naar de meest extreme klimaten waarin hij dan een week probeerde te overleven.

Survivorman VR: The Descent zal op 15 februari 2024 verschijnen. Hieronder kan je een trailer bekijken om je een eerste indruk van de game te geven.