Als je cloud games via Xbox Game Pass streamt op je tablet of smartphone, dan kan je gebruikmaken van touch controls. Binnenkort is deze functie ook beschikbaar in de officiƫle Xbox app.

Je kunt met de Xbox app gebruikmaken van Remote play, alleen heb je daar nu nog een Bluetooth controller voor nodig om je games daadwerkelijk te kunnen spelen. Dit zal snel veranderen, want er is een update onderweg voor de app, die touch controls toevoegt.

Je tablet of smartphone verandert dan in een controller, waarvan de lay-out hetzelfde zal zijn als in de Game Pass app. Wanneer deze update zal worden uitgerold is nog niet bekendgemaakt.