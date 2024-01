Sony heeft het middels een nieuwe firmware update onmogelijk gemaakt voor de Cronus Zen om verbinding te maken met de PlayStation 5. Met een Cronus Zen kun je op diverse platformen, waaronder de PlayStation 5, verschillende besturingsmiddelen zoals een Xbox-controller of muis en toetsenbord gebruiken en macro’s instellen. Je kunt je wel voorstellen welk voordeel het kan bieden om met muis en toetsenbord te spelen in een shooter op de console.

Cronus Zen heeft inmiddels kennisgenomen van de wijziging die deze firmware update met zich meebrengt. Het bedrijf heeft nog geen oplossing, maar geeft wel aan dat de firmware update niet vereist is en raadt klanten aan om de update vooralsnog niet te installeren totdat het bedrijf een oplossing heeft gevonden.

“We’re aware of an issue with Zen and the PS5. As of Jan 24, the console is prompting everyone to update to Version: 24.01-08.60.00, and if you do, Zen will no longer connect to the PS5 without disconnecting.

However, this update is NOT mandatory! Simply skip it and everything should still work with the Zen 2.2.2 update as expected.

There is currently no timetable on a fix so please don’t be offended if you’re directed to check this notice when asking for any kind of ETA. It could be 24hrs, 24 days, 24 months, we won’t know until we’ve dug into it.”