Je hoorde in het verleden weinig tot niets van Chinese of Zuid-Koreaanse ontwikkelaars, uitzonderingen daargelaten. Mede dankzij financiële steun van PlayStation komt daar langzaam maar zeker steeds meer verandering in. Het Japanse bedrijf heeft zijn pijlen nu ook gericht op Afrika.

PlayStation heeft namelijk geïnvesteerd in de uitgever Carry1st, die is gevestigd in Kaapstad, zo meldt CNBC. Sony hoopt hiermee een nieuwe afzetmarkt aan te boren, maar Carry1st beschikt ook over een lokaal betaalsysteem wat eventueel gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld microtransacties en extra content.

De uitgever gaat ook een eigen originele titel op de markt brengen, alleen willen ze daar nog niets over loslaten. Dit zal dus met behulp van Sony gebeuren en het is afwachten of die game ook naar onze contreien komt. CEO en medeoprichter Cordell Robbin-Coker liet het volgende weten over de samenwerking met Sony PlayStation.

“As large companies like Sony that have really strong footholds in tier-one and tier-two markets start thinking about where the next billion customers and gamers are going to come from, our pitch is that Africa is a prime market for that. We believe very firmly that there is an incredibly underrated console opportunity in Africa.”