Aan de lopende band horen we over ontslagen bij verschillende ontwikkelaars en één van de partijen die extra hard geraakt wordt is Embracer Group. Althans, de ontwikkelaars die onder dit bedrijf vallen. Dit volgt op een reorganisatie die al geruime tijd gaande is.

Het volgende slachtoffer is Eidos Montreal. Deze ontwikkelaar zou volgens een nieuw bericht van Bloomberg al twee jaar werken aan een nieuwe Deus Ex. Deze game is nu geannuleerd en als gevolg hiervan zijn ook verschillende ontwikkelaars op straat gezet.

Met het annuleren van deze Deus Ex-game ziet het er naar uit dat de franchise voor een lange tijd in de ijskast gezet wordt, gezien dit voor zover bekend de enige nieuwe – in ontwikkeling zijnde – game in de franchise was.

In navolging van het bericht van Bloomberg heeft Eidos Montreal een verklaring doen uitgaan, zie hieronder.