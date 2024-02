Sony PlayStation heeft een nieuwe promotie gelanceerd rondom PlayStation Plus. Het is voor mensen zonder abonnement nu voordeliger om in te stappen, maar ook als je een abonnement hebt lopen kun je goedkoper upgraden.

De promotie duurt tot 11 februari en bestaat uit het volgende voor nieuwe abonnees:

PlayStation Plus Extra – 40% korting (12 maanden)

PlayStation Plus Premium – 33% korting (12 maanden)

Via deze promo krijgen nieuwkomers in principe een PlayStation Plus Extra jaarabonnement voor de prijs van PlayStation Plus Essential. Geen gekke deal dus. Bestaande abonnees krijgen de mogelijkheid om voordeliger te upgraden.

Een upgrade van PlayStation Plus Essential naar Extra kan nu met 33% korting, idem dito voor een upgrade van PlayStation Plus Extra naar Premium. In beide gevallen bespaar je dus ook flink. Bezoek de PlayStation Store om te zien wat voor jou de opties zijn.

PlayStation Store tegoed opwaarderen om van deze promotie gebruik te maken? Dan kan je daarvoor hier terecht.