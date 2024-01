Hideo Kojima heeft in zijn tijd bij Konami voornamelijk aan de Metal Gear Solid franchise gewerkt, wat de Japanner de status van levende legende heeft bezorgd. Na zijn breuk met Konami is hij onder Kojima Productions met Death Stranding aan de slag gegaan. Het tweede deel is inmiddels in de maak en in samenwerking met Xbox werkt hij ook nog aan OD.

Daar zal het niet bij blijven, want als afsluiter van State of Play kondigden Sony PlayStation via Hermen Hulst en Hideo Kojima zelf de terugkeer aan naar het genre waar hij groot mee is geworden. Zodra Kojima klaar is met Death Stranding 2: On the Beach, zal hij gaan werken aan Physint (werktitel). Dit is een naar eigen zeggen ‘next-gen actie spionage game’.

“It will be a brand new, original IP, a next-generation action espionage game. Preparations are underway, but production will begin in earnest at Kojima Productions after Death Stranding 2. We have extensive experience with Sony, having grown the espionage genre together for almost 30 years. Also, Sony not only does games, but also music and movies. It will definitely be a strong collaboration. Two years from now, I will celebrate the 40th anniversary of my game production career. I am confident that this title will be the culmination of my work.

I cannot tell you so much now, but we plan to bring together cutting-edge technology and talent from around the world to create it. Of course, it’s an interactive game, but it is also a movie at the same time, in terms of look, story, theme, cast, acting, fashion, and sound. With this title, we hope to transcend the barriers between film and video games.”