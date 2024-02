Nintendo Switch- en pc-gamers weten al een tijdje hoe leuk Dave the Diver is. Op de PlayStation hebben we tot op heden achter het net gevist, maar daar komt verandering in. De zeer goed ontvangen titel is namelijk aangekondigd voor de consoles van Sony.

Dave the Diver zal in april worden uitgegeven voor de PlayStation 4 en PlayStation 5. De twee versies zijn beide zo goed als identiek, alleen zal de PS5-versie gebruikmaken van de unieke mogelijkheden van de DualSense controller.

In mei zal er tevens nieuwe content voor de game worden aangeboden, namelijk Godzilla. Deze content zal ook voor de Switch- en pc-versie verschijnen en zal geheel gratis worden toegevoegd door middel van een update.

De aankondiging van Dave the Diver voor de PlayStation 4 en 5 ging gepaard met een trailer en die check je hieronder.