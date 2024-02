Krijg jij geen genoeg van de gacha-games van HoYoverse? De makers van onder andere Genshin Impact en Honkai: Star Rail hebben eerder al hun titels naar de PlayStation 5 gebracht en dat zal met Zenless Zone Zero ook gebeuren. Tijdens de afgelopen State of Play heeft HoYoverse bekendgemaakt dat deze titel naar de PlayStation 5 komt.

Zenless Zone Zero zal ergens dit jaar uitkomen, maar wanneer precies is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk of deze versie gelijktijdig uitkomt met de editie voor pc en smartphones. PlayStation 5-gamers kunnen in ieder geval alvast wel hun portemonnee klaarleggen indien ze in Zenless Zone Zero hun volgende gacha-game vermaak zien.