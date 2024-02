De PlayStation Portable was een succes voor Sony, maar diens opvolger niet echt. Hoewel de PlayStation Vita een fantastisch apparaat was, stopte Sony bijzonder snel met het maken en uitbrengen van games. Hierdoor werd het platform volledig afhankelijk van third party uitgevers.

Er zijn absoluut in de jaren na de release diverse mooie games voor het platform verschenen, maar het is en blijft zonde dat Sony z’n handen er snel vanaf trok. Sindsdien doet Sony niks met native handhelds, maar dat zou weleens kunnen gaan veranderen.

Volgens de bekende hardware leaker Moore’s Law Is Dead (via Wccftech) zou Sony werken aan een handheld die niet afhankelijk is van streaming. Dit platform zou PlayStation 4 en PlayStation 5 games native kunnen draaien. Het systeem zou z’n kracht halen uit een custom AMD APU en momenteel verkeert de ontwikkeling in een ‘high level design’ fase.

Het zou nog zeker twee jaar moeten duren alvorens de handheld uitkomt, die bovendien nog geen groen licht heeft gekregen. Verder stelt de leaker dat de handheld backwards compatible zou zijn met de PlayStation 4 en dat ontwikkelaars updates zouden moeten uitbrengen voor PlayStation 5 games, zodat die ook op het systeem kunnen draaien.

Of er echt een nieuwe PlayStation handheld gaat komen is afwachten, maar de handheld gaming pc’s hebben de afgelopen twee jaar bewezen dat er absoluut een markt voor dergelijke systemen is. Zie jij een nieuwe PlayStation handheld wel zitten of is het niet nodig?